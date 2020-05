Manifestantes armados rechazan la cuarentena en Estados Unidos y portan ¡hasta lanzacohetes!

Casi una docena de manifestantes armados que desfilaron por el centro de Raleigh, Carolina del Norte, el sábado por la tarde sorprendieron por el nivel de armamento que portaban.

No, no se tratan miembros de algún grupo criminal, sino de ciudadanos comunes que defienden el derecho a portar armas y rechazan la cuarentena por coronavirus.

Travis Long, un reportero gráfico de The News & Observer, tuiteó fotos que tomó de los manifestantes, quienes portaban escopetas, pistolas y ¡un lanzacohetes antitanque AT-4!

A group of about 11 mostly-armed demonstrators protesting the stay at home order marched around downtown Raleigh and ordered sandwiches at a Subway. #Covid_19 #ncpol #MealTeamSix pic.twitter.com/XA1BIU7JHH

— Travis Long (@vizjourno) May 9, 2020