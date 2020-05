Defensor del Pueblo de NYC exige justicia en caso de racismo en Central Park

Los pedidos para que se haga justicia en el caso de la llamada de ‘emergencia falsa’ al 911 que hizo una mujer blanca, para reportar que un afroamericano la estaba amenazando cuando paseaba a su perro en Central Park, se siguen multiplicando, y este miércoles fue el defensor del pueblo de la Gran Manzana Jumaane Williams quien exigió que la implicada, identificada como Amy Cooper, enfrente las responsabilidades por su acción considerada ‘racista’.

En el video del incidente, que fue grabado por Christian Cooper, el afroamericano falsamente acusado y que se hizo viral con más de 42,4 millones vistas hasta este miércoles (ve el video abajo), se observa a la mujer hacer la llamada cuando el hombre se le acercó a pedirle que le colocara la correa a su perro tal como lo establecen las normas del parque. Casualmente ambos tienen el mismo apellido.

“Es perturbador, es traumatizante, ver en cámara lo que ya sabemos que la gente de color experimenta con frecuencia, y que no se ve en videos. Sabemos que con demasiada frecuencia, parecer ‘peligroso’ o ‘amenazante’ es sinónimo de ser negro”, se lamentó Williams, quien agregó que la conducta de esta mujer “es atroz y deja al descubierto un patrón de larga data de la criminalización de los hombres negros en nuestra llamada ciudad progresiva”.

El Defensor del Pueblo exigió que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad (NYCCHR) adelante una investigación del caso, lo que esa agencia anunció que hará de inmediato.

“En un momento en que los devastadores impactos del racismo en las comunidades negras se han hecho tan dolorosamente claros, desde las disparidades raciales en los resultados de COVID-19 hasta el hostigamiento de los trabajadores esenciales en la primera línea, es terrible ver este tipo de horribles amenazas dirigidas a un neoyorquino por otro “, dijo Sapna Raj, comisionado adjunto de la Oficina de Aplicación de la Ley de la NYCCHR.

Aunque Amy Cooper se disculpó públicamente por sus acciones, sigue enfrentando una fuerte lluvia de críticas y pedidos para que la hagan responsable de sus acciones. La mujer incluso ya fue despedida de su trabajo y está circulando una petición pública para que le prohíban de por vida su entrada al icónico parque neoyorquino.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020