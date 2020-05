Jonathan Orozco niega que los múltiples contagios en Santos fueran por su culpa

El guardameta se desmarcó sobre los positivos por coronavirus de sus compañeros

El guardameta de Santos Laguna, Jonathan Orozco, quien dio positivo a la prueba de coronavirus y fue captado celebrando su cumpleaños con bebidas y dos músicos, rompió el silencio y negó que los otros 14 jugadores del club que también son portadores hubieran contraído la enfermedad por estar en contacto con él.

#NOTICIA: El Santos Laguna ya esta en 15 casos de #COVID19 🦠

La #LigaMX informa sobre los 15 contagiados en el club. El arquero Jonathan Orozco realizó una fiesta que pudo ser el foco de contagio 🤧😷. pic.twitter.com/tY1OPv0sQz — Deportes Plus (@deportesplusve) May 23, 2020

“Nadie vino a mi casa. De hecho le preguntamos a los directivos si habría la posibilidad de entrenar juntos, nos dijeron que no era la mejor opción y no se hizo. No tuvo que ver una cosa con la otra. Cada quien es responsable de lo suyo“, aseveró el portero.

☝️ ¡Su casa no fue el foco de los contagios! 🗣️ @jona_orozco dejó muy en claro que sus compañeros de @ClubSantos no visitaron su casa y cada uno es responsable de lo suyo. 💬👇 ¡Opiniones! pic.twitter.com/VXcUNVcJil — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 26, 2020

Recordemos que entre los 15 jugadores que dieron positivo en Santos, Orozco fue el único que reconoció que era uno de los portadores, y con las fotos que ya se habían divulgado de su “fiesta” de cumpleaños días antes, terminó siendo señalado por la opinión pública como posible responsable de los contagios en el equipo.

Le ha llovido de todo a Jonathan Orozco por la reunión que tuvo durante la cuarentena 😬 En redes sociales lo han culpado de haber contagiado a sus compañeros, pero salió a defenderse 😤#SinEscala ✈️ https://t.co/JV26N9IEL0https://t.co/wVPhQD9UMi — SoyReferee (@SoyReferee) May 27, 2020

Sobre cómo recibió los comentarios de la gente que lo atacó en redes sociales, explicó:

“Me molestaron los comentarios por desinformación, quizá si fuera otra persona no se hablaría de esto, pero se magnifica al ser yo figura pública. Fue irresponsable de mi parte pensar que no pasaría nada. Han pasado muchas cosas y ha habido comentarios por varios lados que te afectan un poco, pero llevándolo de la mejor manera después de que dimos positivo”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.