Mira cómo se veían Kendall y Kylie Jenner cuando eran apenas unas niñas pequeñas

Sus divertidos gestos de infancia ya marcaban la pauta de lo que serían al crecer

Sin duda una de las jóvenes más famosas del mundo entero son las dos miembros más pequeñas del clan Kardashian-Jenner: Kendall y Kylie, la modelo joven mejor pagada y la millonaria más joven de la historia respectivamente.

Pero, su éxito no viene por coincidencia, ya que desde muy pequeñas han estado involucradas en el mundo del espectáculo, participando desde que apenas eran unas niñas del reality show familiar: Keeping Up With The Kardashians.

De aquellos tiempos donde todo comenzaba, Kim Kardashian decidió recientemente compartir un nostálgico TBT con todos sus hermanos, donde se logra apreciar a las dos entonces menores haciendo divertidos gestos mientras eran fotografiadas.

Con más de dos millones de me gusta, los fans no pudieron pasar por alto los rostros de las pequeñas y sus gestos: la pose de modelo de Kendall y el rostro extrovertido de Kylie. Gestos que desde entonces marcarían lo que sería su futuro.