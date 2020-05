4 ideas creativas de recetas saludables y baratas utilizando enlatados

View this post on Instagram

🥦Guisado de BRÓCOLI con GARBANZOS con ajo, ¡estilo oriental!🥦 . . . 🧅INGREDIENTES 1 cabeza brócoli cortado en floretes 2 tazas de garbanzos cocidos o una lata de 450 gramos drenados y escurridos 1 cucharada de aceite de oliva 1 cebolla finamente picada 6 dientes de ajo finamente picados 1 cucharadita de jengibre rallado 1 cucharadita de cebolla en polvo 1 cucharadita de paprika ½ cucharadita de pimienta cayena 1/3 taza de caldo de pollo Arroz cocido para servir Salsa ½ taza de agua 3 cucharadas de salsa soya 2 cucharadas de vinagre de arroz o vinagre balsámico 1 cucharada de maicena 2 cucharadas de miel de abeja o jarabe de maple . . . 🧄PREPARACIÓN CALIENTA una sartén, agrega aceite y saltea la cebolla, el ajo, el jengibre la paprika y la pimienta cayena; cocina a fuego medio por tres minutos. AÑADE los floretes de brócoli y el caldo de pollo y cocina por 10 minutos más. COCINA en una olla chica los ingredientes para la salsa agridulce; mezcla bien y hierve a fuego bajo por 10 minutos. VERTE la salsa en la olla con el brócoli y añade los garbanzos; cocina por ocho minutos más a fuego medio y moviendo constantemente. SIRVE este delicioso guisado de brócoli con garbanzos sobre una cama de arroz y disfruta.