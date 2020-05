Casi le cae un rayo a Raúl de Molina, estrella de Univision

Una fuerte lluvia en la Florida impidió la salida de varias celebridades de Univision. El conductor de El Gordo y la Flaca asegura que cuando se dirigía a su auto un rayo cayó casi al lado suyo

Raúl de Molina compartió una impactante anécdota en El Gordo y la Flaca. Todo esta historia surgió luego de que él y Lili Estefan hablaran sobre el lanzamiento de la misión de SpaceX de la NASA, el cual se suponía debía salir ayer -miércoles- desde la Florida, pero tuvo que ser cancelado debido al mal clima.

Los conductores del programa de Univision aseguraron que de momento se sabe que el lanzamiento se llevará a cabo el próximo sábado.

Raúl entonces le dijo a los televidentes que el mal clima de la Florida también lo afecto, ayer. A la salida del canal éste le pidió a Lili que le prestara un paraguas para poder irse. Y fue ahí cuando casi lo impactó un rayo.

“Ayer saliendo aquí de Univision Lili me prestó el paraguas -me cayó un rayo casi al lado-. Me voy a montar en el carro, me cae un rayo casi al lado”.

El conductor explicó que después del incidente le llamó a su productora y ésta le dijo que a las ocho de la noche aún no había podido salir de Univision. “Estaba todo inundado”, dijo Raúl.

Aquí la conversación de Raúl de Molina con Lili Estefan en El Gordo y la Flaca.