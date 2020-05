Doctor Juan Rivera frustrado y enojado: “¿Como llegamos a 100,000 muertes? “

View this post on Instagram

¿Como llegamos a 100,000 muertes? La pregunta que no parece dejarme en paz. Un porcentaje significativo de ellas, han concluido los estudios, prevenibles…prevenibles no por un tratamiento o vacuna sino a través de nuestra habilidad para cambiar nuestro comportamiento…rápido y de manera contundente. Pero nos confundió la división política que es un cáncer en este país; nos confundió un sentimiento de libertad personal que claramente lastimaba el bienestar de todos y la salud pública. ¡Nos confundieron las cataratas en los ojos que impedían que algunos vieran que esto no era un pinche FLU! O nos acostumbramos a trabajar por un bien común, a sacrificar libertades personales, a dejar que la ciencia, no la política, sea nuestro norte y a finalmente entender que vivimos un momento histórico, una PANDEMIA que requiere también de cambios y acciones históricas o seguiremos contando muertos. A todas esas familias que han vivido de cerca esta tragedia mi más sentido pésame…a través de nuestras conversaciones he sentido su dolor.