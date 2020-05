Eddie Hall: sufrió hemorragias internas y casi queda ciego por cargar 500 kilos

"The Beast" reveló años después que imponer la marca, casi le cuesta la vida

Eddie Hall, a quien apodan “La Bestia” sin que nadie pregunte la razón, se convirtió en el primer hombre en alzar 500 kilogramos en peso muerto, durante su participación en el World Deadlift Championships del 2016 lo que definitivamente lo acreditó como el hombre más fuerte del mundo.

Le explotaron venas de la cabeza al levantar 500 kilos Eddie Hall: "Más allá de la hemorragia cerebral grave y de los signos de conmociones cerebrales posteriores, me recuperé en dos semanas, mental y físicamente”. pic.twitter.com/ktjyuSnT9z — Moises Lopez (@chapoisat) May 28, 2020

Pero el desvanecimiento de Eddie no era de entusiasmo, resulta que sufrió fuetes hemorragias internas y conmociones posteriores de las que se pudo recuperar solo hasta dos semanas después.

The Beast reveló casi 5 años después: “Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante”, afirmó el inglés, quien se desmayó tras la hazaña y agregó: “Llegué a sentir que me moría. Y pensé ‘aquí es donde muere Eddie Hall‘”.