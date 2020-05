Filtran video de George Floyd aconsejando a jóvenes perdidos por violencia con armas en la calle

Un video que circula en redes como Twitter esta semana muestra al afroamericano George Floyd, muerto bajo custodia policial en Minneapolis este lunes, exhortando a los jóvenes que se mantengan fuera de las calles como parte de un llamado contra la violencia con armas.

Floyd, de 46 años, falleció tras ser sofocado por un agente blanco que le clavó la rodilla en su cuello en medio de una detención.

La muerte de Floyd ha desatado violentas protestas en la ciudad por parte de cientos de personas que reclaman justicia en el caso y truenan contra el uso de fuerza letal y la brutalidad de algunos agentes policiales.

Llama la atención que, precisamente, en el video en redes sociales, Floyd aboga por lo contrario: salidas pacíficas a la violencia.

