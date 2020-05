“Heroes Act” que dispone segunda ronda de cheques de estímulo no se evaluará en el Senado hasta junio

Con el Senado en receso legislativo esta semana, las probabilidades de la aprobación de un quinto paquete de estímulo económico que dirija ayuda económica a los bolsillos de los estadounidenses son cada vez más lejanas.

El llamado “Heroes Act”, aprobado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permanece sobre la mesa, sin que apenas inicien las negociaciones entre demócratas y republicanos.

Mientras una de sus principales impulsoras, la portavoz de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, destaca sus virtudes casi a diario mediante su cuenta de Twitter y en entrevistas; los republicanos cuentan las faltas de la legislación.

Leader McConnell thinks Congress should pause it’s response to this crisis.

Last time I checked, the virus isn’t taking a pause. Neither should we.

The Senate must pass the #HeroesAct immediately. #FamiliesFirst pic.twitter.com/2DFjDHEbLc

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 27, 2020