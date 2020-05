Nueva orden de Cuomo: quien no use mascarilla no podrá entrar a ningún negocio en NY

Gobernador firmó una orden ejecutiva dando el derecho a los propietarios de negar ingreso y servicio a quienes incumplan la norma, e insistió a neoyorquinos a hacerse la prueba del COVID-19, que es gratis

Han sido muchas las medidas que el Estado y la Ciudad han impulsado para pedir a los neoyorquinos que se protejan y protejan a otros en medio de la pandemia del COVID-19, usando mascarillas. Pero ante la falta de conciencia de muchas personas, a partir de ahora, quien no tenga tapabocas puesto no podrá ingresar a ningún negocio de Nueva York, ni ser atendido.

Así lo ordenó este jueves el gobernador Andrew Cuomo, tras anunciar la puesta en marcha inmediata de una orden ejecutiva, que otorga a los propietarios de todos los establecimientos comerciales del estado y la Gran Manzana, la potestad de negar servicio a clientes que no respeten la regla del uso obligatorio de mascarillas.

“Le estamos dando a los dueños de tiendas el derecho de decir: ‘Si no tienes una máscara, no puedes entrar’“, dijo el mandatario durante su conferencia diaria sobre el COVID-19, que vez realizadó en Brooklyn, y en la cual agregó que como parte del programa de concientización de uso de tapabocas, el Estado estará entregando 1 millón de mascarillas adicionales. “He estado tratando de comunicar este mensaje, lo hice obligatorio, pero cuando hablamos de reabrir negocios, estamos dándole a los dueños el derecho de protegerse a si mismos y proteger a otros”.

Cuomo hizo el anuncio tras revelar que en las últimas horas el número de muertes a causa del COVID-19 fue de

74 casos, la misma cifra que el día anterior, lo que elevó las fatalidades en Nueva York a 29,622, incluyendo los 4,742 casos de muertes probables por coronavirus: 16,673 de ellas en la Gran Manzana. Los contagios ya alcanzaron los 376,060 casos, de los cuales 198,255 se han reportado en los cinco condados.

El gobernante agregó que mayormente han sido los jóvenes los que se han negado a usar los tapabocas, quienes creen erróneamente que son “Superman o la Mujer Maravilla” y que no se van a contagiar del virus, y advirtió que si finalmente deciden no acatar la norma de las máscaras, tendrán que atenerse a las consecuencias de su negligencia.

“No quieren usar una máscara, está bien. Pero entonces no tienen el derecho a entrar en las tiendas”, dijo Cuomo. “No usar máscara, no está bien, no está bien poner en riesgo mi salud. Si usted quiere poner su salud en riesgo, es su salud, pero no puede poner en riesgo la mía y la de otros”.

NYC no esta lista para abrir

El mandatario estatal también se refirió a la reapertura de la Ciudad de Nueva York, la única región del Estado que permanece cerrada, y advirtió que aunque ha habido progreso, la Gran Manzana no volverá a abrir hasta que cumpla con las 7 métricas establecidas por su Administración. La ciudad no ha alcanzado el número de rastreadores de nuevos contagios ni el porcentaje mínimo requerido de 30% de camas de hospitales libres.

El líder del Estado advirtió que aunque el alcalde Bill de Blasio está usando otros datos adicionales para medir el camino a la reapertura, las métricas que al final contarán serán las mismas con las que han abierto las otras nueve regiones de Nueva York, y por ahora no están allí.

“Estamos enfocados en la apertura de NYC“, dijo el mandatario demócrata. “No hay diferentes estándares. Lo que es seguro para reabrir Bufalo es seguro para abir cualquier otra región. Las métricas para abrir la ciudad son las mismas que para todas las regiones y las fases serán iguales a las de otras regiones. (…) solo hay una hoja de ruta y punto”.

El Gobernador, quien contó con la presencia del comediante Chris Rock y la actriz Rosie Pérez, quienes hicieron un llamado a los neoyorquinos a usar máscara, instó una vez más sobre la importancia de que la gente se haga las pruebas del COVID-19.

“Háganse la prueba. Hay 225 sitios, no hay costo, no duele, es gratis, no hay agujas es con un hisopo. Busquen el sitio más cercano(…) estamos haciendo muchas pruebas, somos la capital de las pruebas”, dijo el demócrata, advirtiendo que Nueva York abrirá cuando sea seguro hacerlo, pero que el camino luce positivo. “Quiero poder decirle a todos los neoyorquinos: ‘Es seguro reabrir’ (…) Nueva York está teniendo más progreso en algunas métricas”, dijo Cuomo.

Cifras del coronavirus en NY:

74 muertes se registraron en las últimas 24 horas

52 de los decesos ocurrieron en hospitales

22 de las muertes se dieron en hogares de cuidado de ancianos

0 fue el aumento o disminución en las fatalidades, pues el día anterior hubo el mismo número

29,622 es el número de muertes en el estado, incluyendo 4,742 casos de muertes probables por Covid-19

16,673 de las muertes han ocurrido en la Gran Manzana

376,060 es el número de contagios hasta el momento en el estado

198,255 de esos contagios se han registrado en los cinco condados

163 nuevas hospitalizaciones hubo en las últimas 24 horas

¿Dónde hacerse la prueba gratis del COVID-19?