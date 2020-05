Alcalde presenta detalles del plan para la Fase 1 de reapertura de NYC tras el coronavirus

Bill de Blasio no confirmó el día exacto en que comenzará el proceso y volvió a indicar que será en la primera mitad de junio

¿Qué día exactamente comenzará la reapertura de la Gran Manzana? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los neoyorquinos y para la cual todavía no hay una respuesta. Este jueves el alcalde Bill de Blasio presentó los detalles del plan de la Ciudad para iniciar la Fase 1 de la reactivación de la economía tras el coronavirus, y aunque volvió a repetir que el proceso comenzará en la primera o segunda semana de junio, no ofreció una fecha específica de cuándo arrancará este proceso.

El plan de la Fase 1 está compuesto de varias reglas que todos los sectores deberán cumplir para poder garantizar así que, según estimaciones del Alcalde, se permita que entre un mínimo de 200,000 y un máximo de 400,000 personas retornen a sus puestos de trabajo.

Algunas de esas básicas normas serán las mismas que ya se han venido cumpliendo para frenar la propagación del COVID-19: el distanciamiento social, que requerirá 6 pies de distancia a menos que la seguridad o la función central de la actividad del trabajo requiera menos; reducción en la ocupación a menos del 50%, limitando los espacios confinados a 1 persona (ascensores, detrás de cajas registradoras, etc.); limitar todas las juntas y reuniones en persona, y solo mantenerlas en grandes áreas bien ventiladas con distanciamiento social; y proporcionar a los empleados con equipos de protección personal gratuitos, como protecciones faciales si los empleados no pueden mantener 6 pies de distancia debido a la seguridad o la función central del trabajo.

“Hemos discutido estos planes con los dueños de negocios, incluidos los pequeños y grandes, los bares y restaurantes, y todos están de acuerdo en algo, en querer claridad y seguridad”, indicó De Blasio, agregando que todos están dispuestos a seguir las reglas como la única manera de garantizar la reapertura. “Han demostrado que están listos para trabajar así, y los empleados quieren regresar, pero es nuestra responsabilidad garantizar que estarán seguros”.

El Alcalde recalcó que todos, tanto comerciantes como consumidores, también deberán seguir reglas básicas de higiene, entre las que destacarán la constante limpieza y desinfección de los lugares que serán compartidos por clientes y trabajadores. A esto se unirán obligatorios y rutinarios exámenes de salud para los empleados, como cuestionarios, controles de temperatura, etc.

Y para reforzar esta nueva forma de laborar, se impulsará que se mantenga una constante campaña de comunicación, y la colocación dentro de los locales de marcadores de distancia y carteles en todo el lugar de trabajo que recuerden al personal que se adhiera a las directrices y reglas de esta Fase 1.

En cuanto a las compañías e industrias que abrirán, estas representan una cuarta parte de la economía de la Gran Manzana. “Como parte de este proceso de apertura definimos que todas las construcciones podrán comenzar, así como las fábricas y las ventas al por mayor”, explicó De Blasio.

En cuanto a las tiendas pequeñas y ventas al por menor, el mandatario explicó que las que ya no estaban funcionando por no ser consideradas negocios ‘esenciales’, como farmacias, bodegas y supermercados, también podrán abrir en la fase 1 pero con ciertas restricciones: “Las tiendas de ropa, mueblerías o suministros de oficinas, están incluidas pero solo podrán ofrecer servicios de recogida en las afueras o en las tiendas, pero no se permitirá a los clientes caminar por el interior de las tiendas, hacer largas compras, comparar productos, etc. Será simple, ordenar algo e ir a buscarlo, una transacción rápida y con un mínimo contacto entre personas”.

Campaña de educación

De Blasio indicó que para garantizar que se cumplan las medidas establecidas en la fase 1, los Departamentos de Edificios, del Consumidor y Protección de Trabajadores y el Servicio de Pequeños Negocios se unirán para educar a los negocios y darle apoyo a los comerciantes más pequeños.

Esto incluirá dar entrenamiento inmediato a los pequeños negocios y a los activistas que trabajan con este sector, así como la publicación en varios idiomas la próxima semana de las guías que regirán a la industria, y activar una línea de ayuda para los comerciantes que inicien el proceso de reapertura.

Y para que este plan funcione, la Alcaldía también reforzará el cumplimiento de las normas con sanciones para los que insistentemente incumplan las medidas. “Habrá reforzamiento si hay problemas, pero la primera meta será hacer un ligero llamado de atención para recordar cuál es la vía a seguir, pero si vemos una compañía que persistentemente esté incumpliendo las reglas, tomaremos acciones más extremas”.

El mandatario finalizó enfatizando que el punto más importante para todos en este plan será garantizar la seguridad y la salud tanto empleados como los clientes, incluyendo a los mismos empresarios. “Creo que hay un reconocimiento general de todos de que esto es lo correcto de hacer aquí, y espero que todos lo cumplan”.

Lo que abrirá en la Fase 1:

Ejemplos del sector de la construcción incluyen:

Residencial y no residencial.

Contratistas en edificios.

Caminos y puentes.

Subdivisión de tierra

Servicios públicos.

Ejemplos de fábricas incluyen:

Ropa.

Electrónica.

Muebles.

Maquinaria.

Impresión.

Textiles.

Ejemplos del sector mayorista:

Prendas de vestir y piezas.

Electrodomésticos.

Electrónica.

Maquinaria.

Rieles.

Ejemplos de negocios no esenciales al por menor (solo con recogida en la acera y en la tienda):