Presentan ley para crear oficina de Deportes y Recreación en la ciudad de Nueva York

El concejal Ydanis Rodríguez presentó este jueves un proyecto de ley que creará la Oficina de Deportes y Recreación en la ciudad de Nueva York.

Si pasa la prueba del Concejo Municipal, la nueva oficina será la encargada promover el crecimiento de la recreación deportiva profesional, amateur y escolar. Además de coordinar iniciativas con otras agencias de la ciudad.

“Las comunidades marginadas, latinas, negras y asiáticas continúan sufriendo desproporcionadas tasas de enfermedades cardíacas, asma, obesidad y otras enfermedades crónicas. Esta disparidad en el área de salud, se ha hecho más evidente, a través del grave impacto del nuevo coronavirus, en vecindarios predominantemente de bajos ingresos”, razonó el concejal dominicano.

El criterio que impulsa a este paquete legislativo, es que además del acceso limitado o inexistente a programas de alimentos de calidad, muchos vecindarios de bajos ingresos, tienen poco o ningún acceso a áreas abiertas como parques, campos y centros recreativos.

El proyecto de ley, buscará el establecimiento de una unidad de coordincación e impulso de recreación deportiva que en coordinación con la organización oficial de marketing, turismo y otras asociaciones, promovería a la Gran Manzana, como base de más equipos deportivos profesionales.

La presentación de esta iniciativa se realizó en frente del Yankee Stadium, en El Bronx. y contó con la participación de dirigentes comunitarios y promotores deportivos.

Por su parte, José “Quemaíto” Reyes, Presidente de la Fundación Dominicana de Deportes valoró que “sería de gran impacto que en esta ciudad funcione esta nueva unidad, para traer el apoyo financiero a todas las ligas deportivas de la ciudad, que trabajan en el desarrollo de talentos de niños y jóvenes”.

La oficina de Deportes y Recreación también tendrá como rol garantizar que todos los parques y estructuras deportivas, estén con el acondicionamiento necesario para que los jóvenes estén seguros cuando practiquen sus diferentes disciplinas deportivas.

Lack of healthy food options and quality sports and recreational opportunities have all contributed to this health disparity that's impacting Latino, Black, and Asian communities. pic.twitter.com/nYvoJI8mmj

— Ydanis Rodriguez (@ydanis) May 28, 2020