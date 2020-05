Conoce la casa de Michelle Renaud, Danilo Carrera y el pequeño Marcelo en la Ciudad de México

View this post on Instagram

La cuarentena con mi Marcelo a sido hermosa y retadora, sin duda más fácil de lo que podía imaginar, pero muy cansada, tener que ingeniármelas para que diario coma rico y nutritivo siendo que siempre he tenido ayuda y ahora no la tengo ó entretenerlo todo el tiempo para que él viva algo positivo y divertido . Ha sido un gran momento para conectar más con él y conocer más a fondo la persona que él es sin que yo le imponga nada. Y además es un gran maestro de “paciencia” ❤️ Por qué se qué hay muchas mamás viviendo esta cuarentena con sus hijos al igual que yo, el próximo lunes 27 a las 9pm tendré un en vivo con @dra.mafergastropedia que nos platicara acerca de alimentación sana y porque el azúcar no es nuestro amigo y el jueves 30 a las 9pm con @ivytalamas que nos hablara de cómo guiar y acompañar a nuestros hijos en lugar de someterlos y frustrarlos . Estas platicas nos harán más amena la cuarentena y nos darán muchos tips de vida así que ¡¡ no se las pierdan !!💕