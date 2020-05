Ricky Martin lanza sorpresivamente un EP, ‘Pausa’: “Me alejé de la incertidumbre y los miedos”

"Canalicé todos mis miedos en la música"

Ricky Martin sorprende este viernes lanzando un EP titulado ‘Pausa’, 6 canciones que sacan a la luz un Ricky dentro de Ricky que posiblemente hasta él está conociendo. Esta música terminó siendo la antesala de ‘Play’, el álbum que sale en septiembre y que a la vez es el tour que tuvo que suspender por la pandemia de COVID-19 para encerrarse en su casa con los suyos.

“Por primera vez en mi carrera, quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia. Lo que van a encontrar en este EP es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”, explica Ricky, quien invitó a un grupo muy reducido de periodistas, entre los que estuvimos presentes, para escuchar junto a él este EP de seis canciones tranquilas, suaves y con grandes mensajes.

Esta ‘pausa’ que lo tocó hacer, como la mayoría de la humanidad al rededor del mundo, lo hizo pasar por muchos estados internos, y muy internos sobretodo para que sus 4 hijos no percibieran en él tanta vulnerabilidad. Pero un día, se levantó y decidió que todo lo que sentía lo quería transformar en música y en regalos hasta para sí mismo, por eso llamó a grandes amigos como Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison.

“Este disco se llama ‘Pausa’ porque la mayoría de los sonidos que hemos creado, la inspiración llegó en un momento de pausa, yo empecé a grabar este disco hace mucho tiempo pero desde que estamos encerrados por la pandemia ha salido cosas maravillosas, el procesos creativo ha sido muy especial”, explica el cantante.

Ricky nos contó que tanto Sting como Carla Morrison eran cuentas pendientes en su carrera. Que ninguno de los dos estaban bien por todo lo que está sucediendo, sin embargo, les permitieron hacer magia juntos. El ex integrante de The Police se entregó a la melodía que Martin le dio y le pidió cantar en español para llegar a ‘Siemple’. Mientras que ella, pensaba que solo quería una canción, hasta que entendió que el sueño del boricua era cantar con ella ‘Recuerdo’.

‘Tiburones’, ‘Simple’, ‘Recuerdo’, ‘Cae de Una’, ‘Quiéreme’, ‘Cántalo’, forman este EP, en el que Ricky nos cuenta que tuvo mucho cuidado que fueran canciones tranquilas, de paz, no porque no quisiera baile, sino porque no sintió que era el momento para hacerlo, por eso dejó esos temas para el lanzamiento en septiembre de ‘Play’, y convertir este año en ‘Pausa/Play’.

La magia no se vive solo en sus canciones, sino en cada detalle, incluida las fotos de la portada y de la promoción que fueron tomadas por su esposo el artista plástico, Jwan Yosef. Pero esto fue en equipo, pues aunque se entregó al arte del amor de su vida, fueron sus hijos mayores, Matteo y Valentino, quienes terminaron ayudando a escoger las fotos.

“Mi mecanismo de defensa lo único que me dice es que esta experiencia nos deja saber lo importante que es entender el concepto de que todas mis acciones te afectan o te beneficia, de una manera u otra Dios, el Cosmo, el universo, dejándonos saber que tenemos que hacernos a un lado porque nuestras acciones definitivamente han sido muy destructiva y mientras nosotros estamos en nuestros hogares el mundo empieza a sanar… Es el virus o nosotros, por lo pronto yo lo que voy a hacer es protegerme, proteger a mi familia”, explica Ricky desde su estudio dentro de su casa de Los Angeles.

MIRA AQUÍ LO QUE DICE RICKY DE ‘PAUSA’: