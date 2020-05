Trabajó haciendo mascarillas e invirtió las ganancias en un billete de lotería y ganó $126,000

Lorna Hewitt es una mujer que radica en Oregon y hace unas semanas, sacó su lado más generoso al ponerse a hacer mascarillas de trabajo para sus compañeros de trabajo en una tienda para que pudieran continuar haciendo sus labores, de una forma un poco más segura.

Dicho gesto fue bien recompensado por sus compañeros, a quienes les gustaron tanto sus mascarillas que le dieron un poco de dinero a Lorna, en compensación por los gastos que tuvo para poder confeccionarlos.

Posteriormente, la mujer invirtió ese dinero en más insumos para continuar fabricando mascarillas y venderlas en la tienda, ya que el dueño de esta no podía abastecerse de ese producto debido a que había escasez.

Lorna juntó un poco más de dinero de la venta de mascarillas y decidió tomar una parte para comprar un billete de lotería del juego Keno-8; sorprendentemente, se hizo acreedora a un premio de $126,784 dólares.

