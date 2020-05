20 años después identifican a prostituta asesinada en playa de Nueva York; el caso inspiró a Netflix

Una mujer cuyos restos óseos fueron encontrados separados en Long Island (NY) en 2000 y 2011, finalmente ha sido identificada como Valerie Mack, una prostituta nativa de Filadelfia, dijo la policía el jueves.

En la misma área de Gilgo Beach, condado Suffolk, ya se habían encontrado partes de otras diez jóvenes, la mayoría de ellas prostitutas, destacó Fox News.

Se cree que los once cuerpos en total encontrados en o cerca de la playa están vinculados a uno o más asesinos en serie no capturados.

La policía del condado identificó finalmente a la mujer que por años fue etiquetada como “Jane Doe No. 6”, gracias a la tecnología de genealogía genética.

La víctima se llamaba Valerie Mack y también fue conocida como Melissa Taylor. Nacida en julio de 1976, tenía 24 años cuando fue vista por última vez en el año 2000 cerca de Atlantic City, Nueva Jersey. Nunca fue denunciada como una persona desaparecida, dijo la policía.

Sus restos fueron encontrados en dos lugares con más de 40 millas (65 kilómetros) de distancia y separados por una década: en 2000 en Manorville y en 2011 cerca de Gilgo Beach, donde se encontraron los restos de las otras mujeres.

La determinación de la identidad de esta última víctima ha traído claridad a un misterio de larga duración en Long Island que atrajo los titulares nacionales, apareció en programas de televisión sobre delitos reales y fue el tema de una película reciente de Netflix, “Lost Girls”, basada en un libro de 2013 sobre el caso.

“Durante dos décadas, la familia y los amigos de Valerie Mack se quedaron en busca de respuestas y, aunque éste no es el resultado que querían, esperamos que traiga una sensación de paz y cierre”, dijo la comisionada de policía de Suffolk, Geraldine Hart, en un comunicado.

“Me gustaría agradecer al FBI por su continuo apoyo y asociación en la investigación de homicidios de Gilgo Beach y por su ayuda utilizando técnicas científicas que han hecho avanzar este caso. Continuaremos utilizando todas las herramientas de investigación disponibles para investigar agresivamente estos asesinatos”, agregó.

Las autoridades dijeron anteriormente que los asesinatos podrían ser obra de al menos tres personas, y que eel área alrededor de Gilgo Beach “solía descartar restos humanos durante un período de tiempo”.

The trail is getting hot… #LISK #GilgoBeach Where she's from creates a whole new area of concern and people to investigate.https://t.co/ihnZKSQT1W pic.twitter.com/r0i2U6muGn

— Bill Huffman (@billhuffman3) May 29, 2020