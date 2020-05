Alex Rodríguez  y Jennifer Lopez hacen un segundo intento de comprar a los Mets

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez no cesan de luchar para comprar a los Mets de Nueva York.

The New York Post ha revelado que la pareja trabaja estrechamente con banqueros de alto nivel en JPMorgan Chase en una nueva oferta para comprar a los Mets en un acuerdo por un valor de $2 mil millones de dólares.

A principios de mayo, su primer intento de comprar al equipo de béisbol fue rechazado.

Actualmente, los Mets son propiedad de Fred y Jeff Wilpon, pero se cree que quieren vender el club porque les preocupa el dinero que han perdido debido a la pandemia de coronavirus.

Según los informes, el club opera con una pérdida importante cada año y depende de los ingresos de la televisión.

