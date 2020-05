Elizabeth Gutiérrez confiesa que se ha mudado de casa, se operó y hasta se hizo un cambio de look 

La actriz también ha revelado que está lista para volver a la actuación

Elizabeth Gutiérrez conversó con las conductoras del programa “You Are The New Beautiful”, este es conducido por Roxana García y Diana Espinosa, quienes para entrevistar a la actriz de telenovelas realizaron un enlace con la actriz de origen mexicano que en estos días de cuarentena no ha estado muy activa en las redes sociales, y a través de este en vivo reveló el por qué.

Elizabeth apareció en la entrevista con un nuevo look, y además conversó desde su nueva casa.

Sobre su cabello la actriz contó que lo ha hecho porque ya estaba cansada del cabello negro, y además quiere cuidárselo más porque le ha crecido bastante en los últimos días.

Pero aún cuando Elizabeth tenía mucho por contar los fans estaban ansiosos por saber cuándo la protagonista de “El Rostro de Analia” regresaría a las telenovelas, y sobre esto dijo: “Yo ya estoy lista y puesta”, dejando ver que está dispuesta para volver a la pantalla chiquica, y con ella dice que también sus hijos Kailey y Christopher Levy, quienes parece que también quieren iniciarse en este mundo.

Kailey por su parte ha sido clara y le ha dicho a su mamá que quiere hacer una telenovela con ella, y que en esta historia quiere ser su hija, también, en la ficción.

Sobre la telenovela “El Rostro de Analia” dice que es la historia que más ha disfrutado porque la hizo ser más versátil. “Antes de esto las novelas eran muy rosa, y muchos hombres veían a Analia“, comentó entre risas.

Elizabeth compartió con Roxana y Diana que durante la cuarentena ha hecho de todo y una de esas cosas ha sido graduarse de maestra, ya que sus hijos, como muchos otros, han tenido que quedarse en casa debido al coronavirus, y no por eso han dejado de recibir clases educativas a través de Internet.

El en vivo permitió que los fans pudieran ver una parte de la nueva casa de Elizabeth y es que la actriz se ha mudado junto a toda su familia, a la residencia que ella y su pareja han estado construyendo desde hace varios años.

“Todavía falta, porque obviamente todo está cerrado. Pero es una bendición. Todo fue en un momento inesperado”, explicó, y contó que esta siempre ha sido la casa que sus hijos han sentido como su hogar. “Nos tomó como dos semanas el poder mudarnos, y no ha sido fácil”.

Sin embargo durante la cuarentena por coronavirus la actriz también pasó por un duro momento ya que tuvo que someterse a una cirugía, hace tan solo dos semanas. “No crean de que fui hacerme la lipo, pero sí era algo que me tenía que remover porque me estaba creciendo como si su fuera un embarazo”, contó. Roxana aseguró que la actriz se operó un quiste.

Sobre este proceso Ely dijo que vivió temor, más no por la cirugía sino por el coronavirus y el hecho de tener que estar en el hospital. Debido a esta intervención quirúrgica la actriz tuvo que someterse también a la prueba del COVID-19. “Es horrible, me la hicieron por la nariz, es una sensación horrible y estoy libre de coronavirus, pero fue algo terrible”.

La entrevista también sirvió para aclarar cómo está su relación con William Levy, a lo que Roxana respondió: “Basta, basta, sí está con William”. En esta cuarentena estuvieron los cuatro juntos. “Y por si la gente quiere saber él también cooperó con al mudanza”, dijo entre risas. La pareja lleva alrededor de 16 años juntos. “William es una persona muy especial, que siempre nos da lo mejor de él y trabaja para su familia”.