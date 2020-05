Pitcher de los Dodgers David Price pone de su bolsa $200 mil dólares para pagar sueldos a ligaminoristas

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, David Price, dará a cada jugador de Ligas Menores que no están en la lista de 40 peloteros del primer plantel, la cantidad de $1,000 dólares como apoyo durante el mes de junio ante el paro indefinido de actividades en el que se encuentra el béisbol.

Price, quien fue una de las incorporaciones de los Dodgers para la presente temporada, no ha podido estrenarse oficialmente con la franela del conjunto angelino.

David Price will pay each minor league player who is not on the Dodgers' 40-man roster $1,000 for the month of June, sources confirmed to @Alden_Gonzalez and first reported by Francys Romero. https://t.co/Z2lvhfrLSL

— SportsCenter (@SportsCenter) May 29, 2020