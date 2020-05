VIDEO: Aumentan las tensiones en las cuatro principales ciudades de Texas; se reportan daños y cientos de arrestos

El estado ha tenido dos días consecutivos de manifestaciones

TEXAS – Las tensiones entre manifestantes por la muerte de George Floyd y policías siguen intensificándose en las cuatro ciudades más grandes de Texas.

Luego de que lo aparentemente había sido un inicio pacífico el viernes en las manifestaciones que se realizaron en Houston y Dallas, las cosas fueron cambiando. Unas cuatro horas después de las manifestaciones originales y con la noche encima, la violencia se desató en las calles.

Los policías en Houston y Dallas no pudieron romper los grupos que se formaron después de las manifestaciones pacíficas y acontecimientos destructivos comenzaron a mostrarse en las redes sociales por la noche del viernes en ambas ciudades.

Tonight Dallas! Protests in Dallas against the racism of the US police, following the death of George Floyd!#dallasprotest #Atlanta#GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/t0jCUofayy — Md. Sabbir Ahamed (@SabbirAhamedJ) May 30, 2020

Durante la noche en Dallas se reportaron incidentes violentos y el sábado después del mediodía ya se habían reportado más disturbios. Un video en redes sociales muestra a manifestantes destruyendo una patrulla.

En Houston alrededor de 200 personas amanecieron en la cárcel y varios negocios en el centro fueron vandalizados. Las ventanas de algunos edificios fueron destrozadas.

El sábado se unieron a las manifestaciones San Antonio y Austin.

En la Ciudad del Alamo los manifestantes cerraron carreteras y destruyeron vehículos.

Scene in Austin, Texas as #GeorgeFloyd protestors block the highway. pic.twitter.com/cccFI8F6vF — Brian Bensimon (@BrianBensimon) May 30, 2020

En la capital del estado cientos de manifestantes llegaron al Capitolio de Texas y luego aparecieron otros en una estación de la Policía de Austin, y otro grupo bloqueó una carretera.

Protestors have now marched to the Texas State Capitol and are chanting, “Hands up, don’t shoot!” #GeorgeFloyd #austinprotest pic.twitter.com/BtqYrq7RQs — Brian Bensimon (@BrianBensimon) May 30, 2020

En el Capitolio se reportaron varios arrestos por parte de la Policía estatal.

State Trooper tackled a protestor at the Capitol. Protestor May have been a minor.#GeorgeFloyd #AustinProtest pic.twitter.com/q0Xvrba10N — Brian Bensimon (@BrianBensimon) May 30, 2020

