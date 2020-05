Biden defiende protestas por muerte de Floyd, pero condena incendios

El exvicepresidente hace un llamado a la unidad nacional

El exvicepresidente Joe Biden, virtual candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, reconoció la necesidad de las protestas a nivel nacional por la muerte de George Floyd, pero condenó la violencia y los incendios en ciudades.

“Protestar contra tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta completamente estadounidense”, expresó. “Pero quemar comunidades y la destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro la vida no lo es. La violencia que destruye y cierra las empresas que sirven a la comunidad no lo es”.

La postura de Biden se dio al tiempo que manifestaciones violentas ocurrían en al menos 30 ciudades del país que derivaron en cientos de detenidos y decenas de heridos.

Criticó que este tipo de protestas desvirtúen el movimiento legítimo contra el abuso policiaco y los ataques racistas.

“Nunca se debe permitir que el acto de protestar opaque la razón por la que protestamos”, consideró.

Apuntí que el país vive momentos difíciles, siendo el epicentro de la pandemia de coronavirus y enfrentando el fallecimiento de Floyd –luego de que el ahora expolicía, Derek Chauvin, colocó su rodilla en el cuello hasta causarle la muerte– que ha reavivado el debate de racismo en el país.

Aprovechó para llamar a sumarse a su movimiento presidencial.

“Esta noche, le pido a todo Estados Unidos que se una a mí, no para negar nuestro dolor o cubrirlo, sino que lo use para obligar a nuestra nación a cruzar este umbral turbulento hacia la próxima fase de progreso, inclusión y oportunidad para nuestra gran democracia”, pidió.

Reconoció que las divisiones en el país generan furia e incluso consideró EE.UU. vive un “agotamiento”, que no debería de “derrotarlo”.

Prometió tomar el caso de Floyd como una bandera para luchar contra las divisiones en el país.

“Mantendré el compromiso que hice con el hermano de George, Philonise, de que George no solo será una etiqueta (en redes sociales). Debemos llegar a un lugar donde todos, independientemente de su raza, crean que ‘proteger y servir’ significa protegerlos y servirlos”, apuntó.