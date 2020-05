“El virus del racismo es más letal que el COVID-19”: la poderosa declaración de Kareem Abdul-Jabbar

El asesinato de George Floyd, hombre afroamericano de 46 años quien murió después de ser esposado, recostado en el suelo y asfixiado por la rodilla de un policía, levantó de nuevo la polémica sobre los crímenes raciales en Estados Unidos y ha traído una serie de fuertes manifestaciones.

Este fin de semana, Kareem Abdul-Jabbar, ex jugador de Los Lakers de Los Ángeles, aprovechó su columna en Los Angeles Times para opinar sobre el caso de George Floyd y fue contundente al afirmar que “el virus del racismo es más letal que el coronavirus”.

It’s about respect & human decency and how we share that with each other. #ShowYouCarehttps://t.co/NqMDQSPeLX

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) May 31, 2020