La imagen de Mariana Echeverría en traje de baño a punto de estrenarse como mamá

Los cambios en nuestro cuerpo durarán 9 meses, pero la grandeza de ser mamá durará para toda la vida . Acepta esos cambios , ámalos , y démonos cuenta que durante esos meses nuestro cuerpo tiene 2 cabezas, 4 manos , 4 piernas y dos corazones con diferentes latidos .🤍🤍🤍