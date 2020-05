¡Perdió 17 kilos! Gaby Espino cuenta el truco que la hizo perder peso durante la cuarentena

View this post on Instagram

me lo regalé a mi y a mis hijos… Tuve la oportunidad de hacer un detox digital por unas semanas para escucharme y escuchar mi alma… Entender procesos por los que estaba pasando, que me estaban llevando a hacerme daño inconscientemente. Muchas veces buscamos La Paz afuera y la verdadera paz la encontramos dentro, donde están las mejores respuestas. Este tiempo lo invertí en construir una mejor versión de mi, en todos los aspectos. Y tomé conciencia de mi Salud y mi cuerpo. Desde finales del año pasado, pasé por un proceso personal difícil; el cual sin darme cuenta, me estaba llevando a llenar vacios, y a calmar una fuerte ansiedad, a través de hábitos equivocados, q me hacían sentir “mejor” en el momento. Y la depresión la relacioné directamente con el hambre, y según yo, la curaba con la comida; o mas bien, con el exceso de comida. Me abro con ustedes, y les cuento esto, pq se q todos en algún momento de nuestras vidas la hemos pasado mal, y bueno, cada quien ha manejado su proceso de forma distinta, pero sé, q muchas personas, en situaciones de estrés, o situaciones de tristeza, han relacionado lo emocional con la comida, y se les ha ido de las manos… Y así fué mi caso… Se me fué de las manos. Soy una persona muy espiritual, y la verdad, en este tiempo, eso me ha ayudado muchísimo a crecer a nivel personal, y a aprender a escucharme; en este tiempo entendí el daño que me estaba haciendo. Y entendí, q el exceso de comida nada tenía q ver con la solución de mis problemas personales. Tomé accion. Busqué ayuda. Y comencé un reto de 90 días, con una comunidad de personas que luchan por el mismo fin. Mejorar su salud, optimizar su energía física, y amarse más que nunca. Como se pueden dar cuenta, he bajado muchisimo de peso, 35 libras para ser exacta 🙌🏼🙏🏻❤️ y hoy les puedo mostrar ese proceso, e invitarlos a q se unan al #TransformChallenge de #YesYouCan Un reto de 90 días donde comiendo rico,de manera sana y balanceada, yo pude llegar a mi meta. Yo hoy, me siento mejor que nunca! Qué use? Los que me conocen saben que uso todos los productos de #YesYouCan Arranqué con mi Detox, y luego con el Transform Kit ON THE G