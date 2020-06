Arrestaron a la hija del alcalde de Blasio durante protestas en Nueva York

La hija del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue arrestada la noche del pasado sábado mientras participaba en las protestas de Manhattan por la muerte del afroestadounidense George Floyd, según un informe policial.

Fuentes confirmaron a The New York Post que Chiara de Blasio, de 25 años, fue detenida alrededor de las 10:30 de la noche del 30 de mayo después de que la policía declarara asociación ilícita la multitud congregada en 12th Street y Broadway, en el bajo Manhattan.

“Ese fue un verdadero foco. Allí quemaron coches de la policía, la gente tiraba [objetos], gritaba y peleaba con la policía. Había miles de personas en el área en ese momento”, dijeron al citado periódico las fuentes no citadas.

Sources: Chiara de Blasio was arrested last night alongside protestors blocking a street.

Chiara de Blasio dio como dirección el número 181 de East End Avenue. Es decir, la residencia del alcalde de Upper East Side, también conocida como Gracie Mansion. El arresto tuvo lugar sobre una hora antes de que el alcalde dijera a los manifestantes que era el momento de “ir a casa”.

Según el informe policial, de Blasio y otras 100 personas se negaron a irse del lugar cuando la policía lo ordenó y por ello, fueron puestas bajo custodia policial.

Chairs de Blasio arrest report…her dad must be so proud! pic.twitter.com/1nLtmV4RBd

— Seth Barron (@SethBarronNYC) June 1, 2020