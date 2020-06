“Batean” en redes sociales a pelotero Max Kepler por foto en la que respaldaría a policía de Minneapolis

El jardinero de origen alemán de los Twins de Minnesota se disculpó públicamente por la publicación

El jardinero de origen alemán los Twins de Minnesota, Max Kepler, debió disculparse por subir una foto a sus redes sociales en la que presuntamente apoyaba a la policía en medio de las protestas y la tensa situación que se vive tanto en Minneapolis como en otras ciudades de los Estados Unidos, luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a consecuencia de un caso de abuso policial por conducto del agente Derek Chauvin.

La imagen en cuestión muestra a Kepler usando un tapabocas con la bandera estadounidense con una franja azul, la cual está asociada a la campaña “Blue Lives Matter”, cuyo diseño representa una respuesta en defensa de la policía asociada al movimiento “Black Lives Matter”, creado en 2014 en contra de la violencia policial, situación que le ganó fuertes críticas.

MLB's Max Kepler Apologizes For Blue Lives Matter Mask After George Floyd's Deathhttps://t.co/Gv8XAanCKS — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 30, 2020

“Publiqué una foto mía en una máscara que me envió una compañía, para usarla durante la pandemia. No tenía idea de que la máscara tenía alguna inferencia subyacente… simplemente pensé que se veía bien. Después de que me informaron, inmediatamente quité la publicación”, argumentó Kepler.

“Asumo la completa responsabilidad por no saber lo que estaba usando. Siento mucho el daño y el dolor que mis acciones han causado, especialmente ahora”, añadió. “El racismo no tiene cabida en nuestro mundo y no apoyo de ninguna manera las acciones que todos presenciamos y que llevaron a la muerte de George Floyd. Mis condolencias están con la familia Floyd”.

A pesar de las disculpas públicas, no todos creen la explicación del pelotero de 27 años de edad que ignoraba el significado del tapabocas.

Te recomendamos:

“No lo Hagas”: La campaña de Nike contra el racismo por el caso George Floyd