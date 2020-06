El “Pizzagate” y los famosos relacionados a red de pedófilos que reveló Anonymous

Anonymous, a través de Twitter, reveló un archivo llamado “El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein”

El grupo de hackers más famosos del mundo, Anonymous está de vuelta y ha generado miles de reacciones porque esta vez han revelado información que involucra directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, miembros importantes de los gobiernos mundiales, así como información de la muerte de la Princesa Diana y más casos filtrados, además de revivir la teoría del “Pizzagate” donde hasta Justin Bieber sale a relucir.

Anonymous no es una persona, es más bien un conjunto de ciberactivistas que son casi imposibles de rastrear y que actúan bajo el lema: “Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos”.

Anonymous, a través de Twitter, reveló un archivo llamado “El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein”, en el que se exponen nombres de personas que supuestamente asistieron a eventos organizados por el financiero pederasta, donde sobresalen una lista de personalidades que, presuntamente, habrían estado involucradas en la ‘red Epstein’ como Donald Trump, Naomi Campbell, Tony Blair, Michael Bloomberg, Kevin Spacey o Mick Jagger.

¿Qué es el “Pizzagate” y su relación con lo publicado por Anonymous?

La teoría conspirativa Pizzagate fue sumamente mediáticas, debido a que se refiere a una red de pedofilia. Surgió en 2016, pero estos días tomó relevancia debido a los datos divulgados por el grupo de hackers Anonymous.

Esta teoría surgió durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Cuando John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, frecuentaba el local de pizza Comet Ping Pong, ubicado en la zona residencial de Washington.

Entonces el rumor surgió y decía que la pizzería era el epicentro de una presunta red de pedofilia, la cual dirigía Podesta, lo cual vinculó automáticamente a Hillary Clinton.

El rumor creció aún más cuando el nombre del propietario de la pizzería surgió en uno de los correos que piratas cibernéticos rusos robaron a Podesta y que fueron publicados durante la campaña por Wikileaks.

En los correos había palabras que se repetían como “pizza”, “hot dog”, “queso”, “pollo y pasta”, entre otras más.

Según la teoría, luego de varios análisis, se concluyó que esas palabras eran códigos para referirse a conceptos como “niña”, “niño”, “niña muy chiquita”, “niño muy chiquito”, entre más términos.

Aseguraban que el grupo de pedófilos se hacían llamar Chesse Pizza (Pizza de queso) como acrónimo de Child Porn (porno infantil)

El 14 de diciembre del 2016 Edgar Maddison Welch, un hombre de entonces 28 años, llegó armado al local de pizzas para disparar con el objetivo, presuntamente, de salvar a niños que estaban siendo esclavizados al interior del lugar.

¿Qué tiene que ver Justin Bieber?

El Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington desmintió la teoría del “Pizzagate”, pero ésta volvió a surgir cuando en enero pasado Justin Bieber sacó su videoclip del tema “Yummi”.

El cantante estuvo en el centro de la polémica y comenzó a ser cancelado después de publicar una serie de fotos de bebés, niñas y niños en su cuenta de Instagram con el fin de promocionar “Yummy”

En el vídeo de “Yummy”, Justin Bieber aparece en una especie de restaurante lujoso, rodeado de supuestas personas adineradas. Mientras el cantante y los presentes consumen sus alimentos, un grupo de niños amenizan su estancia con música. Es claro que los rostros de las niñas y niños transmiten consternación y miedo.

Al final, Justin se queda solo y aparece un close up a un plato con un pastel, el cual más tarde desaparece y en su lugar muestra una foto de Bieber cuando era niño.

Muchos comentarios en redes sociales asocian el video con un mensaje que revela la teoría del “Pizzagate” y todos las personas involucradas en esto.

Ahora cientos de hilos en twitter o comentarios en más redes sociales llegan a la conclusión de que quizá Justin Bieber estaba revelando que es el Pizzagate y peor aún, ahora parece que era un adelanto de los famosos implicados en la lista de Anonymous.

