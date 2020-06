¿Los malos hábitos de vida colaboran al desarrollo de la miopía?

Hay ciertos hábitos que podemos controlar para evitar el desarrollo de la miopía

No es un secreto que nuestro cuerpo es muy sensible a las alteraciones que ocurren dentro y fuera de este. Siendo así, no es descabellado pensar que tener malos hábitos de vida incremente la posibilidad de desarrollar miopía.

Un estudio elaborado por la asociación Visión y Vida ha identificado algunos factores controlables que inciden en el desarrollo de la miopía y que abordaremos brevemente ahora.

Consumo insuficiente de frutas y verduras

Según un artículo de EFE Salud, el consumo reducido de frutas y verduras representa una privación de vitaminas importantes que inciden en el desarrollo de la salud visual, por lo que este grupo alimentario es crucial en el desarrollo o no de la miopía.

Sedentarismo y exposición a las pantallas

Elizabeth Ibañez, coordinadora de Visión y Vida, señala que los jóvenes más próximos al ocio sedentario en interiores son un 20,7% más miopes que los niños que han tenido mayor presencia en la calle. En el primer grupo, la miopía afecta a 7 de cada 10 muchachos.

Tabaquismo

En el estudio, el tabaquismo tuvo una relación muy próxima con la miopía. Los jóvenes más precoces al momento de fumar (10 a 14 años) son un 17% más miopes (47,5%) que quienes empezaron a fumar entre los 25 y 30 años (30,5%).

Exceso de uso de la visión de cerca

Por último, el estudio ha identificado que las personas que se valen más de su visión intensiva tienen más probabilidades de desarrollar miopía que quienes no lo hacen.

Curiosamente, esto se correlaciona con el nivel de estudios. Las personas con estudios superiores son más propensas a esta afección ocular que quienes cuentan solamente con estudios primarios.

Cuidar de nuestros ojos debe ser una prioridad dado que ellos nos otorgan el sentido de la vista y, a fin de cuentas, nos permiten tener una mejor percepción de nuestro entorno y el mundo. Siendo así, tener un estilo de vida saludable es bastante recomendable para disminuir los posibles agentes perjudiciales para nuestros ojos.