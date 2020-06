Policía lanza gases lacrimógenos a manifestantes fuera de la Casa Blanca durante discurso de Trump

La policía pareció arrojar gases lacrimógenos a la multitud para dispersar a las multitud que protestaba en las inmediaciones de la Casa Blanca mientras que el presidente Donald Trump se dirigía a la nación y amenazaba con desplegar al Ejército para tratar de poner fin a los disturbios.

Los manifestantes pacíficos, que llevan días protestando por la muerte de George Floyd, levantaban sus manos al grito de “¡no disparen!”. Mientras tanto, en el Jardín de las Rosas, el mandatario se autoproclamó “presidente de ley y orden”.

Este episodio, probablemente uno de los más duros de la historia presidencial reciente, se produce en un momento en el que aumentan los disturbios en todo el país y algunas ciudades y estados han declarado el toque de queda.

Las declaraciones del presidente, lejos de invitar a la paz y a la calma, arrojan más leña al fuego en un escenario marcado por la preexistente polarización de la sociedad y el cansancio ante el racismo institucional y la brutalidad policial.

Mientras el mandatario se declaraba “aliado de los manifestantes pacíficos”, la policía dispersaba de las puertas de la residencia presidencial a quienes protestaban sin violencia. Las fuerzas de seguridad emplearon balas de goma, gases lacrimógenos y explosiones repentinas para lograr su cometido. Algunas de las personas allí congregadas vertieron agua en sus ojos para mitigar el escozor de los gases, según informa CNN.

Una vez dispersada la multitud y cuando terminó su discurso a la nación, Trump se dirigió a pie a la iglesia Episcopal de St. John, el lugar de culto que los presidentes estadounidenses han ussado durante siglos y que ardió parcialmente en una protesta de la tarde del domingo.

Tear gas is a chemical weapon banned in international warfare. But it's fair game outside the White House, apparently. pic.twitter.com/kPKZ2i5Z31

— Public Citizen (@Public_Citizen) June 1, 2020