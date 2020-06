Entrenador pierde trabajo en escuela por simular en fotos sometimiento mortal a George Floyd

Usuarios de Facebook cuestionaron la capacidad de enseñanza de un entrenador de una escuela secundaria en el estado de Washington que dramatizó el sometimiento del policía de Minneapolis, Derek Chauvin a George Floyd que culminó en su muerte.

Dave Hollenbeck simuló que era clavado en el cuello por un joven al estilo en el que fue sofocado Floyd la semana pasada, incidente que ha incentivado protestas en la mayoría de estados de Estados Unidos, y en otros países.

El entrenador supuestamente estaba demostrando que poner la rodilla sobre el cuello no necesariamente le provoca la muerte a alguien.

La publicación con fotos compartida por Hollenbec en Facebook, que ya fue borrada pero permanecen pantallazos de la misma, fue tomada por cibernautas como una burla al operativo fatal contra el afroamericano a manos del policía blanco.

En entrevista con KIRO-TV, el hombre que en el “post” dijo estar cansado de la “máquina racial de carnada” de la prensa y buscaba defender a oficiales de la Policía en la opinión pública, rechazó que sea racista.

“Yo no dije ninguna mentira. Yo mostré que estaba bien poner la rodilla en el cuello. Eso es todo”, indicó el entrevistado.

“Not dead yet”: @BethelSD says it’s investigating this social media post of a first-year wrestling coach at Bethel High School who’s pictured with a knee pressed into his neck. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sOcVCoSjoJ

— Michael Spears (@MichaelKIRO7) May 27, 2020