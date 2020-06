Hermana de Gennaro Gattuso muere de forma trágica a los 37 años

Francesca Gattuso, hermana del director técnico del Nápoles Gennaro Gattuso, murió trágicamente a la edad de 37 años.

Desde hace cuatro meses se encontraba en cuidados intensivos mientras padecía una “enfermedad”, informó el periódico italiano Corriere dello Sport.

A principios de febrero, Gattuso no asistió a la conferencia de prensa previa al partido contra el Sampdoria y según Il Mattino, el técnico fue notificado por su esposa que su hermana había enfermado.

Francesca, que trabajaba como secretaria para el AC Milan, requirió “cirugía urgente”. Fue llevada de urgencia a un hospital a unos 20 kilómetros al oeste de Milán, en el norte de Italia.

Se creía que Francesca vivía en Gallarate, en la provincia italiana de Varese, donde la ex estrella del AC Milan, también tiene una casa.

“Francesca Gattuso enfrentó su enfermedad con la misma fuerza y energía que traía a Milanello y al AC Milan todos los días. Rino, el inmenso dolor que tú y tu familia están sintiendo también es nuestro. Descansa en paz, querida Francesca”, escribió el AC Milán en redes sociales.

Francesca Gattuso faced her illness with the same strength and energy she brought to Milanello and AC Milan every day. Rino, the immense pain you and your family are feeling is also ours. Rest in peace, dear Francesca.

