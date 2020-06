La hija del “Piojo” Herrera dice haber sufrido violencia de género

Mishelle Herrera no dio muchos detalles, pero se mostró en contra de cualquier tipo de abuso

Mishelle Herrera, hija del ex futbolista Miguel “Piojo” Herrera, sorprendió al publicar en sus redes sociales que hace un año sufrió violencia de género, en un evento que la afectó durante algún tiempo, pero que ahora ha superado.

“Hace un año viví el peor día de mi vida, pasé por algo que nunca pensé que me pasaría a mí, tuve miedo y creo que sigo teniéndolo, pero hoy aprendí a vivir con él, salí del hoyo más profundo que pude estar sólo para demostrarme que nada me puede quebrar tanto”, fue el mensaje que publicó en Twitter “la piojita”. Y aunque no dio detalles acerca de la desagradable experiencia, recalcó que “la violencia de género no es algo de clases sociales, es algo que tendríamos que erradicar con valores y mucha educación”.

Y también me di cuenta que la violencia de género no algo de clases sociales, es algo que tendríamos que erradicar con valores y mucha educación. Pido todos los días por que nadie pase por eso y sienta es miedo y desesperación de no poder sentirse bien en su propia piel — πoja 🤘🏻 (@mishelleha00) June 1, 2020

Mishelle (quien hace tiempo fue criticada por obtener trabajo como comentarista en el canal TUDN) concluyó sus comentarios al mostrarse en contra de cualquier tipo de abuso: “Y eso sí, ni el escote muy abierto, ni la falda muy corta ni una copa de más le da derecho a nadie de faltarte al respeto”.

Y eso si ni el escote muy abierto, ni la falda muy corta ni una copa de más le da derecho a nadie de faltarte al respeto. — πoja 🤘🏻 (@mishelleha00) June 1, 2020

