Ricardo La Volpe y Miguel Herrera atacan a Juan Carlos Osorio por exhibir a la Selección Mexicana

Los extécnicos del Tri no perdonaron al colombiano por sus acusaciones contra los jugadores

Las declaraciones del colombiano Juan Carlos Osorio respecto al cómo afrontaron los futbolistas mexicanos los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Brasil, calaron hondo en varios sectores del balompié azteca. Desde directivos, hasta periodistas y ex directores técnicos han criticado las palabras del estratega sudamericano.

Dos de ellos fueron Ricardo La Volpe y Miguel Herrera, técnicos que dirigieron al Tri en los Mundiales de 2006 y 2014, respectivamente; y que se pronunciaron en contra de las palabras de Osorio.

El “Bigotón” comentó que la postura del técnico cafetalero no fue la correcta, pues debió asumir la responsabilidad que tuvo en esa derrota.

“No es ético, es como si yo te dijera que si hubiéramos tenido más gol a Argentina le hubiéramos ganado, porque tuvimos la pelota, protagonismo. No va por ahí. El técnico se tiene que hacer responsable de que los jugadores no supieron cómo iban a jugar contra Brasil. Él es más responsable que los jugadores. No es cuestión de decir que ellos no estaban bien preparados y él sí”, comentó La Volpe en entrevista para ESPN.

Por su parte, Miguel Herrera, quien siempre fue uno de los críticos del proceso de Juan Carlos Osorio con México, habló para el programa Los Meros Meros de la Raza, y ahí, el entrenador de América expresó su punto de vista.

“No se vale hablar a todo pasado y decir cosas que en su momento las pudo haber dicho después del partido. Ahora sería bueno entrevistar a los muchachos para saber cosas que afectan al liderazgo de un grupo, con un entrenador que los está traicionando con estas palabras. La verdad es que también habría que revisar la actividad de Osorio, porque tras los partidos ante Alemania y Suecia, también a él se le ve como una actitud decaída, de derrota y eso también perjudica a un grupo en la búsqueda de encontrar la motivación”, concluyó el “Piojo” Herrera.