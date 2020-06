Video: policía golpeado por pandilleros en El Bronx; otros dos arrollados durante saqueos

Un oficial de la policía de Nueva York fue atacado por varios hombres en El Bronx anoche mientras los espectadores que grababan la lucha instigaban a los sospechosos.

Otro tres incidentes que dejaron a policías hospitalizados fueron reportados anoche en ese condado y Manhattan.

El video, que fue tuiteado por la Asociación Benevolente del Sargento (SBA) de la ciudad, muestra a dos hombres arrojar con fuerza un objeto desconocido a un oficial que estaba en el suelo luchando con alguien más, en El Bronx.

Después de que el segundo hombre ataca, el hombre que lucha con el policía huye, muestra el video. El oficial, que parece aturdido, se levanta después de que el grupo se dispersa e inmediatamente retira su arma, pero no parece apuntarla a nadie en particular.

Durante el ataque, se escuchó a un hombre en la grabación gritando repetidamente “f – k 12”, una jerga antipolicial.

El incidente ocurrió mientras la policía luchaba anoche para contener bandas itinerantes de saqueadores en Manhattan.

Además de publicar el video, la SBA escribió sobre el oficial atacado: “Creo que los críticos ahora dirán que reaccionó de forma exagerada. ¡Los policías de la policía de Nueva York se defienden, están solos!”

El comentario es una referencia a un video del domingo por la noche que mostraba a un policía de Nueva York apuntando con un arma a los manifestantes, detalló New York Post.

El alcalde Bill de Blasio dijo el lunes por la mañana que el oficial debería ser despojado de su arma e insignia por la amenaza de fuerza letal.

En otro incidente anoche en El Bronx, un sargento de la policía fue golpeado por un conductor, en un sedán negro que luego huyó y no ha sido identificado.

La policía respondió poco antes de la 1 a.m. a los informes de un robo en una casa de empeño en Walton Avenue en la sección Mount Eden. El agente fue hospitalizado en estado grave, pero estable.

Otro oficial fue golpeado por un vehículo todoterreno esta madrugada mientras intentaba detener un aparente saqueo en Greenwich Village.

La policía dijo que un grupo de sospechosos irrumpió en la tienda iFixScreens en West 8th Street. Salieron cargando cajas y luego se subieron a dos autos.

Una camioneta de policía de Nueva York intentó detenerlos y el oficial salió. Fue entonces cuando un Ford Explorer lo atropelló.

El oficial figuraba en condición estable en el Hospital Bellevue. Esos sospechosos también permanecen en libertad, informó CBS2.

Otro agente NYPD fue visto herido tendido en el suelo en Madison Av anoche, según un video de Fox News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD Cop attacked in the Bronx. I guess the critics will now say he overreacted. NYPD Cops defend yourselves, you are alone! pic.twitter.com/424w5bZbC6

🚨WANTED🚨for An Assault on a Police Officer in front of 14 West 8th Street #Soho #Manhattan @NYPD6Pct on 6/1/20 @ 3:23 A, 💰Reward up to $2500👓Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives @NY1 pic.twitter.com/rLtbP37yAa

