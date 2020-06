Atacan con bombas molotov embajada de Estados Unidos en Grecia

Este miércoles continuaron las protestas en varios países por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

En Grecia se vieron las escenas más fuertes ya que cientos de manifestantes marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos. Allí arrojaron bombas molotov al edificio de la sede diplomática y se enfrentaron a la Policía.

La confrontación fue registrada en videos que fueron compartidos en Twitter.

🇬🇷✊🏼: The march in #Athens , Greece against #police brutality descends into clashes between riot police and demonstrators after rioters threw molotov cocktails at the US Embassy. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ddXztWjD7j

Las autoridades griegas dijeron que al menos 3,000 personas hicieron parte de la protesta. No hay reportes de heridos, arrestos o daños a la estructura de la embajada.

En Corea de Sur, un grupo de activistas protestó frente la sede de la Embajada de Estados Unidos en Seúl. Allí dejaron el mensaje “El imperialismo estadounidense significa no puedo respirar” en referencia a las últimas palabras de Floyd.

En Nueva Zelanda, los activistas que marcharon contra el racismo hicieron el tradicional baile haka para honrar al movimiento Black Lives Matter.

THIS! Literally just brought me to tears. This is so beautiful. Our Polynesian Brothers and Sisters doing their traditional Haka for Black Lives Matter in New Zealand. The world is coming together and it is so beautiful. #blacklivesmatter #georgefloyd #breonnataylor #ahmadarbery pic.twitter.com/8zLNeQJCmr

