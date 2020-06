Protestas en otros países por racismo en Estados Unidos. Irán pide fin de represión a la población

La muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis tuvo repercusión mundial.

Miles de personas en varias ciudades del planeta salieron a la calles para exigir justicia para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y demandar el fin del racismo.

En redes sociales se compartieron imágenes de manifestaciones en Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Japón, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Canadá, entre otros.

look these are peaceful protests from around the world !! (toronto, london, tokyo and berlin) #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/SyTAfkIJ7n

En Holanda la protesta fue convocada contra las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Miles llenaron una plaza en Amsterdam.

Millions are protesting around the world against human rights violations in the United States.

Here was the scene in Amsterdam.pic.twitter.com/B8bqAbuuu0

— Travis Akers (@travisakers) June 2, 2020