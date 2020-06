Decomisan más de 4,600 drones pirata en un cargamento de China

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisó más de 4,600 drones pirata que no cumplían con las especificaciones de etiquetado establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Eran un total de 4,619 pequeños helicópteros de control remoto que el pasado 1 de junio llegaron a Estados Unidos por la frontera de Detroit con Canadá en un cargamento procedente de China.

Los drones estaban declarados con un precio total de $62,000 dólares, pero las autoridades aduanales indicaron que ese precio estaba por debajo de los $69,000 que valían de acuerdo con la lista de productos de importación y por lo que deberían haber estas sujetos al pago de impuesto que determina la Ley de Comercio.

Los drones eran parte de un cargamento proveniente de China que contenía mercancía falsificada o pirata que fue valorada en más de $400,000 dólares.

“Los productos que CBP evita que ingresen a los Estados Unidos son aquellos que podrían dañar la salud de la comunidad, la seguridad pública y el estilo de vida estadounidense”, declaró Devin Chamberlain, director de aduanas en Detroit.

#NoFlyZone More than 4,600 RC helicopter drones which originated from China, have been seized by @CBP officers here in #Detroit. Read more about this seizure here: https://t.co/zJGd4fqJsm pic.twitter.com/O3c0S6Ofn6

— CBP Great Lakes (@CBPGreatLakes) June 3, 2020