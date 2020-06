Denuncian ataques de latinos a afroamericanos en Chicago

Usuarios en redes sociales denunciaron ataques a la población afroamericana en algunos vecindarios latinos de Chicago.

Desde el domingo se han compartido videos de ataques a mujeres negras que pasean por Cicero y La Villita en sus autos.

En uno se ve a cuatro mujeres pasar por una calle llena de hombres armados con bates y otros objetos. En un momento son atacadas por varios de los sujetos.

En otro se ve a las mujeres avanzar en su auto cuando un hombre toma una roca y la arroja sobre el vehículo. Los ataques ocurrieron después de que se dieran saqueos a lo largo de Chicago por las protestas por la muerte de George Floyd.

Black people in Little Village or Pilsen in Chicago, be safe! I can understand trying to stop ppl breaking in or looting but these Hispanics and Mexicans are targeting black women who are just driving and teaming up with the police. This is why I don't care about that POC shit. pic.twitter.com/qXIsiVYuBm

— no (@danisbabysitter) June 1, 2020