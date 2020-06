Laura Flores entra al pleito entre Erika Buenfil y Alejandra Ávalos

"Soy incapaz de hacer lo que ella dice"

Hace un par de días, Alejandra Ávalos concedió una entrevista en la que aseguró que tanto Laura Flores como Erika Buenfil habían destruido su carrera a base de bullying y aunque al principio ambas se quedaron calladas para no hacer que el escándalo fuera mayor, ahora han decidido defenderse ante esta denuncia pública.

Las actrices utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram para enviarle un mensaje a la cantante en el que le pidieron que deje de mentir y que en vez de difamarlas con una información que carece de sustento, se ponga a trabajar. Asimismo las dos dijeron que en todos los años que llevan de carrera nunca han hablado mal de un compañero.

“Yo tengo recuerdos muy lindos de nosotras juntas, tanto en teatro como en televisión y también en nuestra vida personal. Yo siento un profundo respeto hacia Alejandra y no la juzgaría jamás, ni a ella ni a nadie. Yo soy incapaz de hacer lo que ella dice, soy una mujer muy respetuosa porque sé lo que es estar arriba de un escenario. No sé por qué dijo lo que dijo, pero sólo puedo afirmar que la admiro mucho”, dijo Laura.

Por su parte, Erika fue más directa y con un nudo en la garganta señaló “Lo único que les puedo decir es que me da mucha tristeza. Es muy feo que se digan cosas que no son ciertas, hablar por hablar en vez de desear cosas buenas es algo muy injusto. Dejen de molestar, yo no me meto en la vida de nadie. Traté de no hacer caso, pero no pude”.

