‘Magic’ Johnson llama a los jóvenes a manifestarse también en las urnas de cara a las elecciones presidenciales

El ídolo del baloncesto Earvin ‘Magic’ Johnson se sumó a la lista de personalidades del gremio deportivo que se incorporan al debate nacional en los Estados Unidos sobre el tema del racismo y el abuso policial, luego de la muerte George Floyd, el ciudadano afroamericano que perdiera la vida a causa del sometimiento de un agente de policía en la ciudad de Minneapolis.

En entrevista para la cadena ABC en Los Ángeles, el legendario jugador de los Lakers hizo un llamado para que todos los jóvenes que en los últimos días han salido a las calles como protesta por el recurrente sometimiento del que es objeto la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, también se manifiesten en las urnas dentro de seis meses en la que para muchos serán sus primeras elecciones presidenciales.

Magic Johnson says protesters against police brutality must also show up for November election https://t.co/1F0kKzQeQX

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 2, 2020