Ofrecen $15 mil a quién tenga pistas sobre un robo de 31 armas en Miami

Las autoridades del sur de la Florida están ofreciendo una recompensa de $15 mil a quién tenga información sobre la identidad de los sospechosos que saquearon una tienda de armas durante las protestas que tuvieron lugar en Miami a lo largo del fin de semana.

Funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) señalaron que un grupo de sospechosos robó 31 armas de fuego en un establecimiento situado en la ciudad. El robo ocurrió sobre la 1:30am del lunes en Pawn & Gun situado en la Avenida 42 del Noroeste de la ciudad.

Un total de ocho personas ingresaron en el negocio y robaron 31 pistolas antes de huir de la escena.

$15,000 REWARD: @ATFMiami

& @NSSF need your help on any info re: the theft of 31 firearms at Airport Pawn & Gun on Monday 6/1/2020 at 1:30 a.m. in Miami, FL. Call 1-888-ATF-TIPS, DL @Reportitcom

app, or Text ATFMIA to 63975 – YOU CAN REMAIN ANONYMOUS! pic.twitter.com/NC5rHQEAqh

— ATF Miami (@ATFMiami) June 2, 2020