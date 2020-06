Un popular actor de Telemundo arremete contra los latinos que se han solidarizado con Floyd: “Debería darte vergüenza”

View this post on Instagram

Permanecer en silencio HOY y no apoyar es traición!!!!!!!! EL RACISMO TIENE QUE MORIR YA!!!!!!! LA MAYORÍA DE LOS BLANCOS AMERICANOS EN EL GOBIERNO Y FUERA DEL GOBIERNO LLEVAN DEMASIADO TIEMPO MALTRATANDONOS, JUZGANDO E HIRIENDO A NUESTROS HERMANOS NEGROS Y A NOSOTROS LOS HISPANOS!! ¡¡¡ NOSOTROS COMO LATINOS TENEMOS QUE APOYAR A NUESTROS HERMANOS AFROAMERICANOS, NO NOS PODEMOS QUEDAR CON LOS BRAZOS CRUZADOS, YA HAN SIDO MUCHAS MUERTES Y ABUSO A PERSONAS INOCENTES POR CULPA DEL RACISMO EN MANOS DE RACISTAS VESTIDOS DE POLICÍAS!!!!!! YO EN MI VIDA HE VISTO COMO UN POLICÍA ME MATA UN AMIGO SIN MI AMIGO ESTAR ARMAO NI HACER NADA QUE PUSIERA LA VIDA DEL POLICÍA EN RIESGO, YO VI COMO LO MATÓ ASÍ PORQUE LE DIO LA GANA PORQUE SABÍA QUE NO IBA A HABER CONSECUENCIAS SOLO PORQUE ES POLICÍA… EN LAS PRISIONES YO HE VISTO EL RACISMO CONTRA NUESTROS HERMANOS AFROAMERICANOS Y CONTRA NOSOTROS LOS LATINOS, LO HE VIVIDO EN CARNE PROPIA, SI UN LATINO O UN NEGRO MATA A UN POLICÍA NOS DAN VIDA EN LA PRISION… NO NOS PODEMOS QUEDAR DE BRAZOS CRUZADOS, QUE LE DEN VIDA EN PRISION TAMBIÉN AL POLI QUE MATÓ A GEORGE FLOYD!!!!!!!! DICEN QUE EL FUEGO NO SE APAGA CON FUEGO PERO YA EL MUNDO ESTÁ CANSADO DEL MISMO ABUSO, DE LA INJUSTICIA!!!! QUE SE HAGA JUSTICIA CON LA MUERTE DE GEORGE FLOYD!!!!!!!! NO PODEMOS PERMITIR QUE SIGAN HACIENDO LO QUE LES DA LA GANA CON NOSOTROS 💔