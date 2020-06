A Elizabeth Gutiérrez, la esposa de William Levy, le extirparon un quiste en la matriz

La actriz contó todos los detalles del procedimiento al que tuvo que someterse al ver que su vida podría estar en riesgo

A diferencia de veces anteriores, Elizabeth Gutiérrez no ha estado tan activa en las redes sociales, situación que tiene un poco preocupados a sus seguidores, y finalmente ella misma ha decidido revelar que tiene una razón de peso para esto, ya que se acaba de someter a una intervención quirúrgica por un problema de salud.

En una entrevista por videollamada para el blog “You Are The New Beautiful”, la actriz dio a conocer que le descubrieron un quiste en la matriz hace algún tiempo, pero hasta ahora decidió quitárselo porque comenzó a darse cuenta de que aumentaba cada vez más de tamaño y esto podría poner en riesgo su vida en un determinado momento.

“Era algo que ya me tenía que quitar porque me estaba creciendo mucho, era como un embarazo y la verdad es que sí me dio miedo, no por la cirugía, sino por el hecho del virus. Mucha gente infectada estaba en el hospital en el que me operé y de hecho tuve que hacerme la prueba del COVID-19 como medida de prevención”, dijo Elizabeth.

En otros temas, la actriz y modelo fue cuestionada sobre los rumores de separación de William Levy y aseguró que son totalmente falsos, pues desde que inició la cuarentena están más unidos que nunca e inclusive hace poco se mudaron con sus dos hijos Kailey y Christopher a una casa mucho más grande que la que tenían.