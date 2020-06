Captan en video el impresionante deslave que destruyó 8 casas en Noruega

Un poderoso deslizamiento de tierra de más de 2,000 pies de ancho ha llevado a ocho casas al mar en el norte de Noruega. La inestabilidad continuó durante varias horas y una persona fue evacuada de una propiedad cercana, pero no ha habido informes de lesionados.

El deslizamiento de tierra de más de 2,000 pies de ancho y 500 pies de altura ocurrió en el lado occidental de Kråkneset, en el municipio de Alta el miércoles por la tarde. La policía fue notificada del incidente a las 3.45 p.m. y se inició inmediatamente una operación de rescate por aire y mar.

Un vecino logró capturar parte del evento en cámara. El video muestra el gran poder del deslizamiento de tierra.

Insane #landslide in Alta Norway. Swallows several house… must see! pic.twitter.com/e0IlgT3qFo

Otro vecino describió cómo escuchó un golpe en el desván de su cabaña y supuso que había alguien en el edificio. “Corrí por mi vida”, dijo, una vez que la situación se hizo clara.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020