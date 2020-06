Dulce María impacta con su sexy falda transparente

View this post on Instagram

El cambio empieza en ti , ámate , acéptate ,perdónate , levántate y vuelve a empezar , nadie da lo que no tiene , si no tienes paz contigo mismo , si no te respetas ,no te aceptas y no te amas no podrás darle eso a nadie más . Empieza por respetarte a ti , a tu familia ,a tus amigos , a tu equipo de trabajo y así sucesivamente hasta que lo puedas hacer con toda la humanidad . Cómo te tratas a ti mismo tratas a los demás ,por eso hay tanta gente esparciendo odio por doquier porque cada quien da lo que tiene adentro . Trabajemos en ser mejores personas , no en juzgar lo qué hacen mal los demás, mejor enfocarnos en qué podemos hacer mejor nosotros ❤️✌🏼🙌🏼 📸 Beauty @hugoquinonesmakeup Fotógrafo @mariomacin Stylist @_dimemanolo ❤️