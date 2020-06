En peligro las remesas: Estados Unidos pone en la lista negra a 7 compañías cubanas

WASHINGTON – El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó este miércoles a siete compañías cubanas, entre ellas la institución financiera Fincimex, agente principal de la empresa de transferencia de remesas Western Union en Cuba, a la “lista negra” de firmas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción.

Today, we add seven new subentities to the Cuba Restricted List. We will continue to stop the flow of money into the pockets of those who oppress the Cuban people. 61 years of oppression and dictatorship are enough. To the Cuban people: you deserve better and we stand with you.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 3, 2020