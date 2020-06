Eva Longoria: “Cuando tienes una buena piel porque la hidratas, todo lo demás viene solo”

Te contamos los secretos y rutinas de belleza de la actriz Eva Longoria

Ella es, sin lugar a duda, una de las actrices de Hollywood más populares y más exuberantes. Eva Longoria es, además, una de las pocas hispanas que han conseguido llegar hasta la meca del cine y, a sus 44 años, luce muy bella por dentro y por fuera.

Amigas, hay que reconocer que Eva tiene un rostro envidiable, un cabello espectacular y una figura radiante y, como toda celebridad, comparte con nosotras sus pequeños secretos y trucos de belleza.

Make up on!

Eva ama el maquillaje y es super fiel al smoky eye, le gustan también las pestañas grandes y los labios en tono nude. “Siempre uso pestañas postizas en la alfombra roja. Este es mi ‘beauty look’ desde mis días en los concursos de belleza”, asegura.

La actriz reconoce que es adicta a las máscaras de pestañas desde que hizo un anuncio publicitario. Le gustan de pincel y con buena textura, que no sean pegajosas y mientras más intenso sea el color, mucho mejor.

Pero, amigas, ¿qué hacemos después de un lindo maquillaje? ¡Eso es! Retirar los productos cosméticos cuando regresamos a casa. “Lavo mi cara con un limpiador, y después hago una completa rutina nocturna con crema hidratante, vitamina C y bálsamo labial”, explica la actriz orgullosa de sus raíces hispanas. Un detalle que resaltar es que Eva utiliza también cremas de proteína de placenta para mantener su rostro joven y terso. ¿Te atreverías?

Melena al viento

Aunque la hemos visto con diferentes peinados, cortes y colores de cabello, Eva asegura que no es muy aficionada al secador, porque su melena es “naturalmente ondulada”.

Y tengan en cuenta, amigas, que las planchas, el secador y todo lo que hagamos a nuestro cabello puede ser, a la larga, perjudicial. ¡Tengan mucho cuidado!

Hidratación al máximo

Un aspecto importante para mantenerse bella es la hidratación, asegura la actriz. La también productora afirma que hidratarse la piel es muy necesario en el cuidado diario, especialmente para ella pues viaja mucho en avión. ¿Y por qué se reseca la piel durante un vuelo? La causa de esa piel cansada, deshidratada y con falta de luminosidad se debe a 3 factores principales: menos humedad, menos oxígeno y más dióxido de carbono.

También es importante beber más agua antes de volar y durante el vuelo y evitar las bebidas frías para que nuestra piel esté perfecta.

Cuerpo de 10

En cuanto al ejercicio, Eva Longoria admite que no le gusta el gimnasio, ni caminar, ni cualquier clase de rutina cardiovascular, pero reconoce que tiene que hacerlo. “Al menos me gustan las pesas y estoy al aire libre tanto tiempo como me sea posible”, asegura.

Para terminar amigas, Eva nos asegura que… ¡no hay secreto para tener un cuerpo 10! Si no es a base de ejercicio físico y controlar lo que comemos. ¡Tomamos nota!