George Floyd: Pelosi reclamó a Trump que se identifique a los agentes del orden sin identificación en Washington D.C.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi encendió el jueves las alarmas cuando dijo en su conferencia de prensa que quiere respuestas del presidente Trump sobre el despliegue de tropas y agentes de la ley no identificados en Washington DC, que patrullan a los manifestantes pacíficos.

Pelosi se refirió a la presencia de soldados, tropas de la guardia nacional, el FBI, el Servicio de Parques Nacionales y otros oficiales federales no identificados que hicieron una demostración de fuerza en la capital del país, en medio de las manifestaciones por la justicia racial y contra el abuso policial a raíz de la muerte de George Floyd.

El miércoles, el personal de las fuerzas del orden público cerca de la Casa Blanca no llevaba ningún identificador mientras vestía ropa antimotines, escudos y armas.

“La práctica de los oficiales que operan con total anonimato socava la responsabilidad, enciende la desconfianza y la sospecha del gobierno, y va en contra del principio de justicia procesal y legitimidad durante este momento precario en la historia de nuestra nación”, escribió Pelosi. “A medida que las personas pacíficas de todo el país rinden homenaje a la memoria de George Floyd y protestan por el cambio, debemos garantizar que se respete su seguridad y sus derechos constitucionales”.

Algunos oficiales que vigilan las protestas en la ciudad en los últimos días han sido vistos sin ninguna etiqueta de identificación en sus uniformes, lo que plantea dudas sobre qué agencias de aplicación de la ley representan.

Pelosi escribió en su carta al presidente Donald Trump que “estamos preocupados por el aumento de la militarización y la falta de claridad que puede aumentar el caos”.

“Estoy escribiendo para solicitar una lista completa de las agencias involucradas y aclaraciones sobre los roles y responsabilidades de las tropas y los recursos federales de aplicación de la ley que operan en la ciudad. El Congreso y el pueblo estadounidense necesitan saber quién está a cargo, qué es la cadena de mando, cuál es la misión y con qué autoridad está la Guardia Nacional de otros estados que operan en la capital”, escribió Pelosi.

“Cuál es la misión”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa en el Capitolio el jueves. “¿Quién está a cargo? ¿Cuál es la cadena de mando? Esperamos una respuesta”.

