Hermano de George Floyd en acto ‘memorial’ en Brooklyn llamó al fin de los saqueos y la violencia

Una mar de personas de todas las razas y edades, se congregó en la ciudad de Nueva York, para celebrar un acto en memoria del afroamericano que murió en manos de la policía, al mismo tiempo se realizaba su funeral en Minneapolis

En el mismo instante en que en Minneapolis se celebraba el funeral de George Floyd, miles de neoyorquinos de todas las edades y razas se congregaron, este jueves, en el Parque Cadman Plaza de Brooklyn, en un acto para honrar la memoria del afroamericano cuya muerte en mano de un efectivo policial, detonó un terremoto en el país, que no ha dejado de tener fuertes réplicas en la Gran Manzana.

El servicio conmemorativo contó con la presencia de activistas sociales, funcionarios electos, líderes políticos y Terrence Floyd, hermano de George Floyd, quien reside en Brooklyn.

Con pancartas estampadas con expresiones como: No puedo respirar, ¡Policías asesinos! y ¡no olvidemos a Eric Garner! La multitud eufórica gritó más de un centenar de veces: ¡Sin justicia, no hay paz!, pero los líderes de las organizaciones civiles exhortaron en varias oportunidades a los asistentes, que se trata de impulsar un movimiento pacífico, que no tolera a los agitadores que destruyen a la ciudad.

Replicando ese mismo mensaje, Terrence Floyd, quien fue escuchado en medio de una oleada de puños elevados que gritaban el nombre de su hermano, pronunció un contundente llamado a la paz.

“Gracias Brooklyn. Gracias Nueva York. Agradezco a Dios por todos ustedes. Estoy orgulloso de las protestas, pero no estoy orgulloso de la destrucción. Mi hermano no se trataba de eso. Los Floyds somos una familia que teme a Dios”, aseveró.

De Blasio: seguiremos haciendo cambios en NYPD

Contra todo pronóstico, el Alcalde Bill De Blasio se hizo presente al lado de la primera Dama, Chirlane McCray, frente a un mar de personas, cuyas consignas también repudiaban las actuaciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las autoridades locales, frente a las concentraciones de los últimos días.

McCray dijo emocionada a las miles de personas congregadas que “nosotros tenemos el poder y la energía para seguir apostando un país con más justicia”. Luego dio paso a la intervención del Alcalde.

En medio de abucheos y expresiones como ¡Vete a tu casa! y !Renuncia! , De Blasio le importó poco el evidente rechazo de los asistentes y se dirigió a ellos señalando que “para todos los que conocemos el privilegio blanco, necesitamos hacer más, porque ni siquiera reconocemos completamente el dolor diario que causa el racismo en esta sociedad”.

El mandatario municipal en una intervención que no duró más de tres minutos, aseguró que pese las críticas, se han hecho “grandes cambios en NYPD”.

En los últimos días, mientras activistas por los derechos civiles cuestionan a la Uniformada por sus acciones de fuerza calificadas como “excesivas”, frente a los manifestantes que piden justicia por la muerte de Floyd, otros como el gobernador Andrew Cuomo han cuestionado la “mano débil” de las autoridades frente a los saqueos.

Justamente, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams en su alocución frente a la masa congregada en Brooklyn, deploró que centenares de protestantes continúen tras las rejas.

“Cuando protestamos por los Derechos Humanos nos mandan la fuerza policial, para que nos detengan. Nosotros somos los que hemos puesto la mayoría de los muertos en la pandemia, pues en esta ciudad el sistema educativo y de salud está roto. Tenemos al Presidente, al Gobernador y al Alcalde equivocados, en este momento histórico”, consideró Williams.

“Desterremos la brutalidad policial”

Por su parte la congresista de Nueva York, Nidia Velásquez se alineó con las demandas centrales de los agitados manifestantes, al puntualizar que el país inicia una nueva era en donde el “asesinato de Floyd” es la inspiración para desterrar la brutalidad policial.

“Nosotros tenemos que seguir organizándonos para crear un movimiento nacional, que cambie el instinto racista, no solo de NYPD, sino de todos los cuerpos policiales del país”, precisó la legisladora de origen boricua.

También la Fiscal General de Nueva York, Letitia James se dirigió a la multitud.

“Tenemos que seguir construyendo más equilibrio en la aplicación de la justicia. No se ha borrado del todo la historia de la discriminación. Debemos dar un giro a las políticas sociales y económicas a nuestras comunidades de color. Tengo más esperanza, porque veo aquí miles de rostros jóvenes. Ustedes seguirán en la lucha”, expresó James en medio de vítores.

Líderes de organizaciones civiles, el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams también elevaron discursos ante los manifestantes, coincidiendo en la necesidad de buscar espacios para escribir el capítulo final de la historia de racismo en la ciudad y el país.

Luego del acto conmemorativo, los manifestantes se dirigieron al Puente de Brooklyn para terminar en otra concentración en Foley Park, en el Bajo Manhattan.